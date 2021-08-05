Испанская компания Aquaer, базирующаяся в Севилье, создала линейку машин, которые извлекают безопасную питьевую воду из атмосферы. Аппарат планируют использовать в засушливых регионах, где население страдает от острой нехватки этого ресурса.
Первый прототип был изобретен Энрике Вейгоем, 82-летним галисийским инженером, который разработал эту технологию в 1990-х годах во время сильной засухи, поразившей Южную Испанию, сообщают местные СМИ.
Однако в отличие от других генераторов этого типа изобретение Вейгоя подходит даже для условий пустыни: она эффективна при температуре до 50º по Цельсию и при уровне влажности менее 10 %.
В 2017 году Нхат Вуонг, вьетнамский беженец, живущий в Швейцарии, основал благотворительную организацию Water Inception, чтобы донести изобретение Вейги до тех, кто в нем нуждается, и купил одну из машин, рассчитанную на 500 литров в день, для лагеря беженцев в ливанском городе Триполи.
"Цель состоит в том, чтобы добраться до таких мест, как лагеря беженцев, в которых нет питьевой воды", — говорит Вейга, подчеркивая, что его аппараты уже работают в нескольких странах Африки.
"В деревнях Намибии, которые мы посетили, люди были ошеломлены, не понимали и спрашивали, откуда взялась вода, — вспоминает он. — Наша идея состоит не только в том, чтобы сделать устройство эффективным, но и сделать его полезным для людей, которым приходится ходить километры, чтобы принести воду или сделать колодцы".
В свою очередь, Нхат Вуонг уточняет, что следующей целью является сбор средств для обеспечения солнечных батарей в местах, где работают эти приборы, чтобы свести к минимуму зависимость от электроснабжения и позаботиться об экологическом аспекте инициативы.
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