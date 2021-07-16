Китайская компания Xiaomi впервые обошла по продажам смартфонов американского гиганта Apple. Её следующий противник — из Южной Кореи. Ещё в марте китайский гигант дышал в затылок купертиновской компании, он отставал от неё всего на чуть более 3 млн проданных смартфонов, иначе говоря — на 1%.
Сейчас же китайская телекоммуникационная корпорация заняла второе место по числу поставок смартфонов в мире — это 17%-ная доля рынка, что следует из данных исследовательской компании Canalys. Если сравнивать с показателями лета прошлого года, рост составил 83%. Добиться таких впечатляющих показателей позволило активное вхождение на новые рынки.
Так, поставки в Латинскую Америку выросли на 300%, а в Африку — на 150%. Чуть скромный рост Xiaomi показала в Европе — всего 50%.
Однако лидером по продаже смартфонов в мире всё ещё остаётся Samsung c 19%-ной долей рынка.
Стоит отметить, что рост продаж смартфонов от Apple составил всего 1%. А у Samsung скромные 15%, если сравнивать с показателями Xiaomi. Аналитики Canalys полагают, что это прямо связано с ценой устройств. Смартфоны от Samsung и Apple в среднем стоят дороже на 40% и 70% соответственно. При этом первая не так давно стала уделять больше внимания своим бюджетным линейкам (A и M) смартфонов, оснащая их более мощной начинкой, сохраняя при этом их "бюджетность".
Эксперты Canalys также обращают внимание на то, что общие поставки смартфонов выросли на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
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