EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев попытался успокоить украинцев по поводу цен на газ
В России четвёртый день растёт максимум числа смертей от "ковида"
Статью про поддержку Трампа Кремлём назвали "классическим фейком"
Гордон: России не избежать схватки с талибами
Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда
Россияне смогут заменить паспорт без штрафа в течение 90 дней
Захарова "обнулила" приговор ЕСПЧ России: учите матчасть
Битва за пармезан: в санкции вкралась ошибка? Объясняет посол Италии
Спорт в жару: рекомендации специалиста

Xiaomi впервые обогнала Apple на рынке смартфонов

Наука » Технологии

Китайская компания Xiaomi впервые обошла по продажам смартфонов американского гиганта Apple. Её следующий противник — из Южной Кореи. Ещё в марте китайский гигант дышал в затылок купертиновской компании, он отставал от неё всего на чуть более 3 млн проданных смартфонов, иначе говоря — на 1%.

Xiaomi впервые обогнала Apple на рынке смартфонов

Сейчас же китайская телекоммуникационная корпорация заняла второе место по числу поставок смартфонов в мире — это 17%-ная доля рынка, что следует из данных исследовательской компании Canalys. Если сравнивать с показателями лета прошлого года, рост составил 83%. Добиться таких впечатляющих показателей позволило активное вхождение на новые рынки.

Так, поставки в Латинскую Америку выросли на 300%, а в Африку — на 150%. Чуть скромный рост Xiaomi показала в Европе — всего 50%.

Однако лидером по продаже смартфонов в мире всё ещё остаётся Samsung c 19%-ной долей рынка.

Топ-5 главных поставщиков смартфонов

  1. Samsung — доля 19% (рост в 15%).
  2. Xiaomi — доля 17% (рост в 83%).
  3. Apple — доля 14% (рост в 1%).
  4. Oppo — доля 10% (рост в 28%).
  5. Vivo — доля 10% (рост в 27%).
samsung, российское ПО
Лидером по продаже смартфонов в мире всё ещё остаётся Samsung

Стоит отметить, что рост продаж смартфонов от Apple составил всего 1%. А у Samsung скромные 15%, если сравнивать с показателями Xiaomi. Аналитики Canalys полагают, что это прямо связано с ценой устройств. Смартфоны от Samsung и Apple в среднем стоят дороже на 40% и 70% соответственно. При этом первая не так давно стала уделять больше внимания своим бюджетным линейкам (A и M) смартфонов, оснащая их более мощной начинкой, сохраняя при этом их "бюджетность".

Эксперты Canalys также обращают внимание на то, что общие поставки смартфонов выросли на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Секретные материалы: зачем британцы вспомнили про "помощь Путина Трампу"
Сергей Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане
Xiaomi впервые обогнала Apple на рынке смартфонов
Манёвр Меркель: о чём умолчала канцлер, рассказывая про "СП-2"
Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями
Киев попытался успокоить украинцев по поводу цен на газ
В России четвёртый день растёт максимум числа смертей от "ковида"
Статью про поддержку Трампа Кремлём назвали "классическим фейком"
Гордон: России не избежать схватки с талибами
Грейпфрут - спаситель иммунной системы и молодости
Популярное
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.

Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Происшествия
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Политика. Новости и аналитика
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Экономика и бизнес
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
За что боролись: об Украине, компенсациях за "Потоки" и блондинках
Мир. Новости мира
"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Финансы
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников