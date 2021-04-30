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Xiaomi вплотную приблизилась к Apple на рынке смартфонов

Наука

Исследование компании Canalys показало подъём рынка смартфонов в 2021 году. В первом квартале общие продажи телефонов увеличились на 27%.

Лучший результат по приросту показала китайская компания Xiaomi, прибавив 62% по сравнению с прошлым годом. Корпорация смогла реализовать 49 млн смартфонов и вплотную приблизилась к Apple

Лидирует в рейтинге продаж смартфонов корейский Samsung. В пятёрку также входят бренды Oppo и Vivo. Из топ-5 вылетела Huawei, находящаяся под санкциями США.

Топ-5 продаваемых смартфонов

  • Samsung - 76,5 млн устройств (доля рынка - 22%).
  • Apple - 52,4 млн (15%).
  • Xiaomi - 49 млн (14%).
  • Oppo - 37,6 млн (11%).
  • Vivo - 36 млн (10%).
  • Другие - 95,9 млн (36%).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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