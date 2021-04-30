Исследование компании Canalys показало подъём рынка смартфонов в 2021 году. В первом квартале общие продажи телефонов увеличились на 27%.
Лучший результат по приросту показала китайская компания Xiaomi, прибавив 62% по сравнению с прошлым годом. Корпорация смогла реализовать 49 млн смартфонов и вплотную приблизилась к Apple.
Лидирует в рейтинге продаж смартфонов корейский Samsung. В пятёрку также входят бренды Oppo и Vivo. Из топ-5 вылетела Huawei, находящаяся под санкциями США.
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