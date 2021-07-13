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Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире

Наука » Экология

Согласно исследованию китайских учёных, более половины выбросов парниковых газов приходится на сам Китай. Среди основных виновников также крупнейший город России.

Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире

Если страны не предпримут решающих мер по скорому сокращению выбросов — с 90%-ной вероятностью к концу 2025 года мир установит ещё один рекорд по самому жаркому году. Аномальная жара уже убивает более 5 млн человек в мире ежегодно — и число жертв только продолжает расти.

Сейчас же учёные из Университета Сунь Ятсена в Китае проанализировали 167 городов в 53 странах мира на предмет количества выбросов парниковых газов. И выяснили, что всего 25 мегаполисов производят 52% от всего числа выбросов — 22 из них расположены в Китае.

В их числе Ханьдань, Сучжоу, Далянь, Тяньцзинь и Пекин. Однако в списке лидеров находится и японский город Токио, турецкий Стамбул, а также Москва.

Москва — единственный не азиатский мегаполис, который присутствует в десятке городов с наихудшими суммарными выбросами, остальные места принадлежат Китаю. Причём Санкт-Петербург стоит далеко позади — на 37-м месте из 75.

Десятка "лидеров":

  1. Ханьдань (Китай)
  2. Шанхай (Китай)
  3. Сучжоу (Китай)
  4. Далянь (Китай)
  5. Пекин (Китай)
  6. Тяньцзинь (Китай)
  7. Москва (Россия)
  8. Ухань (Китай)
  9. Циндао (Китай)
  10. Чунцин (Китай)

В настоящее время в Китае работает более одной тысячи угольных станций — это больше половины угольных мощностей, имеющимся во всём мире. Ожидается, что пик выбросов произойдёт в 2030 году. Однако глава КНР Си Цзиньпин заявил по видеосвязи на Генеральной ассамблее ООН в прошлом году, что к 2060 году страна полностью прекратит выбросы углерода в атмосферу согласно всемирному Парижскому соглашению.

Учёные отмечают, что города покрывают лишь 2% Земного шара, но на них приходится более 70% всех выбросов парниковых газов. А по наибольшим объёмам выбросов на душу населения лидируют мегаполисы Европы, США и Австралии. В частности, за последнее время по этому направлению показатели резко подскочили у Рио-де-Жанейро, Куритибы, Йоханнесбурга и Венеции. И лишь 113 из 167 исследованных учёными городов поставили цель по снижению уровня выбросов парниковых газов. Только 40 из них смогли их достичь.

Гонконг в 2019 году
Гонконг в 2019 году

Авторы исследования также назвали два основных источника выбросов парниковых газов —

  • потребление энергии и топлива,
  • а также использование транспортных средств.

Данные исследования могут быть не совсем точными, предупредили учёные, так как информация по выбросам в городах представлена за разные промежутки времени.

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