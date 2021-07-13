Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире

Согласно исследованию китайских учёных, более половины выбросов парниковых газов приходится на сам Китай. Среди основных виновников также крупнейший город России.

Если страны не предпримут решающих мер по скорому сокращению выбросов — с 90%-ной вероятностью к концу 2025 года мир установит ещё один рекорд по самому жаркому году. Аномальная жара уже убивает более 5 млн человек в мире ежегодно — и число жертв только продолжает расти.

Сейчас же учёные из Университета Сунь Ятсена в Китае проанализировали 167 городов в 53 странах мира на предмет количества выбросов парниковых газов. И выяснили, что всего 25 мегаполисов производят 52% от всего числа выбросов — 22 из них расположены в Китае.

В их числе Ханьдань, Сучжоу, Далянь, Тяньцзинь и Пекин. Однако в списке лидеров находится и японский город Токио, турецкий Стамбул, а также Москва.

Москва — единственный не азиатский мегаполис, который присутствует в десятке городов с наихудшими суммарными выбросами, остальные места принадлежат Китаю. Причём Санкт-Петербург стоит далеко позади — на 37-м месте из 75.

Десятка "лидеров":

Ханьдань (Китай) Шанхай (Китай) Сучжоу (Китай) Далянь (Китай) Пекин (Китай) Тяньцзинь (Китай) Москва (Россия) Ухань (Китай) Циндао (Китай) Чунцин (Китай)

В настоящее время в Китае работает более одной тысячи угольных станций — это больше половины угольных мощностей, имеющимся во всём мире. Ожидается, что пик выбросов произойдёт в 2030 году. Однако глава КНР Си Цзиньпин заявил по видеосвязи на Генеральной ассамблее ООН в прошлом году, что к 2060 году страна полностью прекратит выбросы углерода в атмосферу согласно всемирному Парижскому соглашению.

Учёные отмечают, что города покрывают лишь 2% Земного шара, но на них приходится более 70% всех выбросов парниковых газов. А по наибольшим объёмам выбросов на душу населения лидируют мегаполисы Европы, США и Австралии. В частности, за последнее время по этому направлению показатели резко подскочили у Рио-де-Жанейро, Куритибы, Йоханнесбурга и Венеции. И лишь 113 из 167 исследованных учёными городов поставили цель по снижению уровня выбросов парниковых газов. Только 40 из них смогли их достичь.

Гонконг в 2019 году

Авторы исследования также назвали два основных источника выбросов парниковых газов —

потребление энергии и топлива,

а также использование транспортных средств.

Данные исследования могут быть не совсем точными, предупредили учёные, так как информация по выбросам в городах представлена за разные промежутки времени.

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