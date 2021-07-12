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The Lancet: аномальная жара убивает пять миллионов человек каждый год

Наука

Аномальная жара ежегодно приводит к более чем пяти миллионам смертей в год по всему миру.

The Lancet: аномальная жара убивает пять миллионов человек каждый год

Таков вывод исследования, результаты которого публикует The Lancet.

Этот анализ, названный Университетом Монаша  (Австралия), "крупнейшим в мире по глобальной климатической смертности", основан на записях смертей в период с 2000 по 2019 год в 43 странах с различным климатом, социально-экономическими и демографическими условиями, а также различиями в уровнях инфраструктуры и услуг общественного здравоохранения.

"Изменение климата является очень важной проблемой для всех. Это глобальный вопрос, чрезвычайная ситуация", — заявил профессор Юминг Го, один из авторов исследования, подчеркнув, что это явление напрямую влияет на здоровье людей.

Подсчитав количество ежегодных смертей, связанных с аномальными температурами за 19-летний период в 750 городах по всему миру, эксперты обнаружили, что по меньшей мере 9,43% смертей могут быть с ними связаны. По расчётам учёных, это в общей сложности пять миллионов умерших в год.

Другие факторы

Команда Го обнаружила, что жители бедных районов более восприимчивы к изменениям климата, поскольку у них меньше шансов защитить себя. Но и в развитых странах аномалии погоды "стали вопросом жизни и смерти".

Распространенность смертей от высоких температур зависит от климата региона, поскольку жители привыкают к определенному диапазону. Было обнаружено, что большинство смертей от жары произошло в Восточной Европе, в то время как смертность от холода наиболее распространена в Южной Азии и Африке к югу от Сахары.

По оценкам ученых, число смертей "от жары" будет продолжать расти.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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