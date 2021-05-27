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Глобальное потепление идёт быстрее, чем думали метеорологи

Эврика » Гипотезы

Согласно новому прогнозу Всемирной метеорологической организации, существует 40%-ная вероятность того, что в ближайшие пять лет в мире станет настолько жарко, что будет превышен температурный предел, установленный Парижским соглашением по климату.

Глобальное потепление идёт быстрее, чем думали метеорологи

Напомним, что Парижское соглашение по климату 2015 года поставило перед странами цель не допустить глобального потепления выше, чем на несколько десятых градуса.

Теперь же климатологи предсказывают: в течение ближайшего времени температура на Земле повысится на 1,5º С.

"В мире уже на 1,2 градуса по Цельсию (2,2 градуса по Фаренгейту) теплее, чем было в доиндустриальные времена", — говорится в отчётном докладе.

Кроме того, синоптики подсчитали с 90%-ной вероятностью, что к концу 2025-го мир установит еще один рекорд по самому жаркому году, и Атлантика продолжит порождать больше потенциально опасных ураганов, чем раньше.

В текущем году, по прогнозам метеорологов, на большей части суши в Северном полушарии будет на 1,4º С теплее, чем в последние десятилетия.

"Это предупреждение о том, что мы должны принять решительные меры", — сказал Леон Хермансон, климатолог из Британского метцентра.

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Глобальное потепление доказано / последние новости, наука
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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