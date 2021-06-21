Астроном рассказал, что могут увидеть москвичи в период летнего солнцестояния

В этом году летнее солнцестояние наступило 21 июня в 06:32 по московскому времени. В этот момент в Северном полушарии Земли стартует астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

21 июня жителей Москвы ждёт самый длинный день в этом году. Его продолжительность составит 17 часов и 33 минуты, сообщает сайт Москва 24.

О том, чего ждать москвичам от летнего солнцестояния, рассказал Александр Молоствов.

"В момент летнего солнцестояния мы наблюдаем самые длинные дни и самые короткие и светлые ночи. Очень рано будет светлеть и поздно темнеть. В Москве это не привыкли называть белыми ночами, но фактически это тоже они. Просто не такие же яркие, как в Санкт-Петербурге", — пояснил он.

Кроме того, Солнце сейчас восходит не на востоке, а на северо-востоке и заходит на северо-западе, проходя очень длинный путь по небу.

В период летнего солнцестояния жители столицы смогут наблюдать на небе "серебристые облака". Они образуются на высоте примерно 80 километров.

Светлые ночи продлятся в Москве до середины июля, добавил эксперт.

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