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В Гидрометцентре объяснили штормовое предупреждение из-за мощной жары в Москве

Общество

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Pravda.Ru объяснил, почему было выпущено штормовое предупреждение по ЦФО. Научный руководитель уточнил, что это не означает возникновения в Москве и других городах погодного шторма.

В Гидрометцентре объяснили штормовое предупреждение из-за мощной жары в Москве

"Мы выписали штормовое предупреждение. Меня спрашивают, причем тут шторм. Шторм обозначает на языке связистов информацию, которая должна быть передана немедленно. Это не обозначает шквал, град, смерч. Шторм — это информация немедленного представления. Так вот этот шторм связан с тем, что в Москве с завтрашнего дня устанавливается очень жаркая погода", — заявил Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура в Москве в ближайшую неделю ожидается выше 30 градусов. Аномалия будет составлять 5-7 градусов.

"Температура выше нормы на 5 градусов, и продолжительность этого периода более 5 дней, этот период называется очень ласково "волна тепла". На самом деле это опаснейшее явление, потому что при нем происходит нарушение функционирования организма человека. И оно сейчас наступает в Москве.

Как минимум до конца рабочих дней следующей недели — до 23-го числа будет такая жаркая погода, когда аномалия будет на 5-7 градусов выше, не будет ни капли осадков, ясное небо, солнце и очень важно, что температура будет повышаться даже до 34 градусов", — заявил Вильфанд.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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