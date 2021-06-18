В Гидрометцентре объяснили штормовое предупреждение из-за мощной жары в Москве

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Pravda.Ru объяснил, почему было выпущено штормовое предупреждение по ЦФО. Научный руководитель уточнил, что это не означает возникновения в Москве и других городах погодного шторма.

"Мы выписали штормовое предупреждение. Меня спрашивают, причем тут шторм. Шторм обозначает на языке связистов информацию, которая должна быть передана немедленно. Это не обозначает шквал, град, смерч. Шторм — это информация немедленного представления. Так вот этот шторм связан с тем, что в Москве с завтрашнего дня устанавливается очень жаркая погода", — заявил Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура в Москве в ближайшую неделю ожидается выше 30 градусов. Аномалия будет составлять 5-7 градусов.

"Температура выше нормы на 5 градусов, и продолжительность этого периода более 5 дней, этот период называется очень ласково "волна тепла". На самом деле это опаснейшее явление, потому что при нем происходит нарушение функционирования организма человека. И оно сейчас наступает в Москве. Как минимум до конца рабочих дней следующей недели — до 23-го числа будет такая жаркая погода, когда аномалия будет на 5-7 градусов выше, не будет ни капли осадков, ясное небо, солнце и очень важно, что температура будет повышаться даже до 34 градусов", — заявил Вильфанд.