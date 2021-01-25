На Алтае объявлено штормовое предупреждение

Из-за аномальных морозов и смога на Алтае объявлено штормовое предупреждение.

"В некоторых регионах Алтайского края температура воздуха понижается до минус 42 градусов. В Барнауле до 26 января 16:00 по местному времени метеоусловия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Аналогичная ситуация из-за морозов и смога в Бийске", — пояснили в интервью "ФедералПресс" Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, из-за нарушения процесса рассеивания вредных веществ в воздухе будет наблюдаться смог. На данный момент сильные морозы зафиксированы в Тальменском и Волчихинском районах Алтайского края.

Из-за ухудшения погодных условий отменены многие автобусные рейсы. Например, в Барнауле их насчитывается 54.