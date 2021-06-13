"Марс реально красный": Китай опубликовал фото, присланные марсоходом

На снимках, опубликованных китайским космическим агентством, подробно запечатлена красную, плоскую и покрытую камнями поверхность Марса, а также марсоход и посадочная платформа, которые приземлились на марсианской поверхности в прошлом месяце.

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Серия снимков высокого разрешения, опубликованных на сайте Китайского национального космического управления (CNSA), показывает рельеф красной планеты в цвете (и он действительно выглядит красным), а также посадочную платформу и марсоход Чжуронг, сообщает CNSA.

На фотографиях поверхность Марса выглядит относительно плоской, с разбросанными повсюду камнями разных размеров. Они имеют гладкие края, более светлый цвет, чем рельеф местности, и полузасыпаны. В дальнем конце изображения есть кольцевая яма с более темными угловатыми камнями и несколькими песчаными дюнами дальше.

Китайская миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода, была запущена в июле прошлого года.

Посадочный модуль, на котором находился марсоход, приземлился в Утопии Planitia — обширной равнине в северном полушарии Марса, 15 мая.

22 мая марсоход "Журонг" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, начав исследование Красной планеты. Он обследовал этот район в течение 28 марсианских дней (марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле).

Марсоход исследует поверхность Марса и ищет признаки воды или льда, которые могли бы помочь нам понять, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

"Марсоход "Чжуронг" назван в честь бога огня в древнекитайской мифологии, а название миссии "Тяньвэнь" означает "Вопросы к небесам"", — поясняет CNSA.

В течение 90 марсианских дней (около трех месяцев на Земле) Чжуронг будет делать трехмерные снимки планетарного ландшафта и анализировать состав поверхности планеты. Орбитальный аппарат, продолжительность жизни которого составляет один марсианский год (около 687 земных дней), вращается вокруг планеты, обеспечивая связь с марсоходом и отправляя информацию ученым на Землю.