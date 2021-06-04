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Земные озёра стремительно теряют кислород

Наука

В водоёмах стремительно снижается уровень кислорода, предупреждают учёные-лимнологи. Оказалось, что в локальных хранилищах воды этот процесс идёт быстрее, чем в океанах.

Земные озёра стремительно теряют кислород

Исследование на эту тему опубликовано в издании Nature.

Данный вопрос изучали и российские специалисты, в том числе сотрудник географического факультета МГУ Оксана Ерина.

Снижение уровня кислорода в озёрах и других локальных водохранилищах может привести к снижению биологического разнообразия и ухудшению качества воды.

Учёные проанализировал состояние 400 озёр по всему миру и пришли к выводу, что с 80-х гг. уровень кислорода в водоемах умеренной зоны снизился на 5,5% на поверхности и на 18,6% в придонном слое воды. Таким образом, озёра и водохранилища теряют кислород в 2,7-9,3 раза быстрее, чем океаны. Последствия данного процесса могут быть губительны для всей водной экосистемы.

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Что если завтра в океане кончится кислород
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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