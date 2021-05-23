Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"

Людям нужно как можно скорее добраться до Марса, так как это один из способов выживания человечества, заявил владелец SpaceX Илон Маск.

По мнению изобретателя, нам нужно победить Великий фильтр.

Великий фильтр — это часть парадокса Ферми, который может объяснить, почему людям ещё предстоит встретить другую цивилизацию во Вселенной, сообщает express. co. uk.

Энрико Ферми — итальянский физик, создатель первого в мире ядерного реактора. В 1950 году он придумал парадокс, согласно которому из-за возраста и размера Вселенной обязательно должна быть цивилизация, более развитая, чем наша, что вызывает вопрос: "Почему это только мы?"

По словам учёных, проблема заключается в том, что когда цивилизация достигает определённого размера, она в итоге убивает себя. Гибель человечества происходит либо в результате ядерной войны, либо в результате природных катастроф.

Один из способов этого избежать — освоение других планет.

По мнению Маска, это позволит обеспечить будущее человечества во Вселенной.

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