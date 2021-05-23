EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты поспорили о неизбежности утечки биометрических данных
Собчак высмеяла спецназовцев Шойгу, подготовленных старообрядцами
Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Причину "запрограммированной бедности" назвала психотерапевт
С перепугу: министр обороны Британии назвал Россию угрозой номер один
В Крыму оценили выдвинутые Киевом условия подачи воды
Евровидение-2022 будет принимать Италия
Адвокат Моргенштерна убеждён, что клип рэпера не задевает чувства верующих
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало

Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"

Наука

Людям нужно как можно скорее добраться до Марса, так как это один из способов выживания человечества, заявил владелец SpaceX Илон Маск.

Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"

По мнению изобретателя, нам нужно победить Великий фильтр.

Великий фильтр — это часть парадокса Ферми, который может объяснить, почему людям ещё предстоит встретить другую цивилизацию во Вселенной, сообщает express. co. uk.

Энрико Ферми — итальянский физик, создатель первого в мире ядерного реактора. В 1950 году он придумал парадокс, согласно которому из-за возраста и размера Вселенной обязательно должна быть цивилизация, более развитая, чем наша, что вызывает вопрос: "Почему это только мы?"

По словам учёных, проблема заключается в том, что когда цивилизация достигает определённого размера, она в итоге убивает себя. Гибель человечества происходит либо в результате ядерной войны, либо в результате природных катастроф.

Один из способов этого избежать — освоение других планет.

По мнению Маска, это позволит обеспечить будущее человечества во Вселенной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Илон Маск собирается колонизировать Марс?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Илон Маск: "Освоение Марса спасёт человечество от вымирания"
Жить в космосе можно лишь полторы минуты
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Хочется сладкого или солёного? Диетолог объяснила, почему
Эрве Жювен: вмешательство в другие страны ведёт США к краху
"Народных дипломатов" из ФРГ удивило качество крымских дорог
Эксперты поспорили о неизбежности утечки биометрических данных
Собчак высмеяла спецназовцев Шойгу, подготовленных старообрядцами
Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Причину "запрограммированной бедности" назвала психотерапевт
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?

Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.

Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Российский шоу-бизнес
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Российский шоу-бизнес
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало
Соломон Соловьев Знак зодиака 23 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы? Усам Оздемиров Антон Евсеев Драмы науки: Кто украл вулканизацию? Антон Евсеев
Российский шоу-бизнес
Позор! — Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Политика. Новости и аналитика
Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Российский шоу-бизнес
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников