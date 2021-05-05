Физиолог опроверг миф об использовании человеком лишь 10% мозга

Анке Ниния, физиолог из Копенгагенского университета, опроверг широко распространённое убеждение о том, что люди в мыслительной деятельности используют лишь 10% ресурсов мозга, сообщает Videnskab.

По словам учёного, с точки зрения эволюции это было бы нелогично.

На самом деле, в процессе выполнения тех или иных задач активизируются определённые отделы органа, но остальные при этом работают в "фоновом" режиме, а не отключаются, как считалось ранее.

Физиолог отмечает, что, конечно, 86 млрд нейронов мозга никогда не работают одновременно. Мозг поддерживает определённое соотношение между активными клетками и теми, которые находятся в состоянии покоя. Если бы мозг задействовал все нейроны, то с человеком случился бы припадок.

Даже небольшие повреждения мозга приводят к катастрофическим последствиям для организма.

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