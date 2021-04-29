Проект "Нуклон": Россия строит ядерный буксир для покорения космоса

Китай активно работает над "закреплением" в космосе: успешно выведен на орбиту базовый модуль китайской орбитальной станции. В очень скором будущем (примерно через год) она может стать обитаема: "дособерут" станцию примерно за 11 запусков.

Ядерный буксир "Нуклон"

Глядя на успех Китая, хочется спросить — а как обстоят дела с важными космическими проектами у России? Например, как продвигаются работы про проекту Ядерного буксира (ТЭМ)? Для читателей "Правды.Ру" вопрос осветил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

"Фишка" проекта "Нуклон": чем интересна российская разработка

Эксперт отмечает: как раз в настоящее время (апрель, далее — май) по проекту Ядерного буксира (ТЭМ), который известен также как проект "Нуклон", начались большие подвижки.

"Это очень интересный проект. В нём задействованы организации, имеющие отношение к "Росатому", поскольку предполагается установка ядерного двигателя как источника энергии. Предполагается, что ядерный двигатель будет создавать тягу за счёт двигателей малой тяги, плазменных двигателей, в которых ещё со времен СССР наша страна лидирует. Ещё ни у кого не было, а у нас такие двигатели были. Остальному миру потребовалось примерно лет 20 для того, чтобы приблизиться к нашему уровню", — объясняет Эйсмонт.

Особенностью "Нуклона" станет применение плазменных двигателей большой тяги. Ранее подобные двигатели имели лишь малую тягу — просто в силу того, что её хватало для всех задач (например, коррекции и управления ориентации).

"Конечно, по сравнению с тягой двигателей носителя это всё равно небольшая величина. Но для маневрирования и для орбитальных переходов такая двигательная установка очень хороша", — разъясняет Эйсмонт.

От астероидов до Сатурна: какие задачи решит "Нуклон"?

Какие горизонты откроет ядерный буксир?

В связи с тем, что буксир уже перешёл в стадию реального проектирования, естественно, возникают вопросы: какие задачи собираются с его помощью решать?

"Задач на самом деле очень и очень много. Среди них есть и полёты к планетам-гигантам: Юпитеру, Сатурну и так далее. Туда Россия никогда не летала, и это будет некий новый подход. Соответственно, предполагаются и новые достижения", — продолжает рассказ Эйсмонт.

Также "Нуклон" предполагается использовать для исследования астероидов и других задач. Какие будут выбраны в качестве приоритетных — сказать пока сложно. Но ясно, что новый аппарат сильно расширит наши возможности в космических исследованиях.

"Когда будет старт, сказать довольно трудно. Но сроки обозримые: быть может, даже до окончания этой декады, то есть до 2026-го, может быть, 2028-го года", — резюмирует Эйсмонт.

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