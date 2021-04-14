Биологи не нашли прямой связи: почему исчезла мегафауна Австралии

Австралийские биологи создали математическую модель, чтобы оценить риск вымирания различных видов животных. Оказалось, что на уязвимость фауны при изменении климатических условий оказывают влияние многие факторы, а не только размер животного, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание eLife.

Напомним, что массовое вымирание крупных животных в Австралии, Тасмании и Новой Гвинее произошло около 42 тысяч лет назад.

Почему исчезла австралийская мегафауна?

Раньше учёные считали, что виной тому было несколько причин: изменение климата, деятельность человека и истощение пресноводных источников.

"Общепринятая гипотеза гласит, что мегафауна вымерла первой из-за своих размеров. Мы построили сложную математическую модель, учитывающую базовые параметры тринадцати исчезнувших и восьми существующих видов, и применили её к разным сценариям изменения среды — от засухи до истребления людьми", — пояснили специалисты.

Оказалось, что между размерами вида и его устойчивостью к вымиранию нет прямой связи. Кроме того, существующие виды в этом отношении более уязвимы, чем вымершие.

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