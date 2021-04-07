В ходе раскопок некрополя бронзового века в Болгарии археологи обнаружили оригинальный сосуд в виде птицы, сообщает Archaeology in Bulgaria. В то время здесь располагалась одна из важных областей Фракийского государства.
Найденные в процессе раскопок погребения учёные датировали XV веком до нашей эры. В захоронениях обнаружили урны, керамические сосуды и другие погребальные принадлежности.
Один из сосудов сделан в форме водоплавающей птицы. Возраст находки составляет около трёх тысяч лет. Стоит отметить, что сосуд идеально сохранился до наших дней.
Некрополь, где и была совершена находка, находился возле города, который переживал свой расцвет в период между II и I тысячелетиями до нашей эры. Фракийские памятники в этой местности изучают уже более 40 лет, но каждый сезон поражает учёных новыми находками.
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