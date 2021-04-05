Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губерниев ответил Вяльбе и назвал её вруньей
В даркнете появились данные заёмщиков банка "ДОМ.РФ"
Бизнес обжёгся на якобы списываемых кредитах
Директор "Знамени Труда" рассказал о гибели 18-летнего футболиста
Как защитить инвестиции от кражи
Эксперты назвали главные ошибки россиян на отдыхе в Турции
В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку
Правительство выделит миллиард на поддержку промышленности
Глава ДНР рассказал о готовности Украины атаковать Донбасс

Канадские ветеринары разработали шкалу для диагностики боли у кошек

Наука » Технологии

Несмотря на высокий уровень развития современной ветеринарной медицины, проблема определения степени боли, которую чувствует кошка, до сих пор является актуальной. Дело в том, что у кошек очень мало способов, с помощью которых они показывают, что им больно.

Канадские ветеринары разработали шкалу для диагностики боли у кошек

Разработанная канадскими учёными из Университета Монреаля методика определения боли у кошек поможет ветеринарам в постановке диагноза животному.

Для определения степени болевых ощущений, которые испытывает кошка, ветеринары создали определённую шкалу. Человеку необходимо оценить: положение ушных раковин и вибрисс, состояние глаз, напряжённость мордочки и глазных орбит. Каждое состояние оценивается по шкале от 0 до 2.

Полученные данные помогают определить, насколько сильную боль чувствует кошка.

Проведённые эксперименты с участием владельцев кошек и ветеринаров доказали точность и эффективность данного метода. Он позволяет определить малейшие признаки болевых ощущений у кошки, чтобы её хозяин мог своевременно показать питомца ветеринару.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как понять что кошка заболела, признаки и симптомы
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
В даркнете появились данные заёмщиков банка "ДОМ.РФ"
Бизнес обжёгся на якобы списываемых кредитах
Канадские ветеринары разработали шкалу для диагностики боли у кошек
Арбидол признан лучшим противовирусным для лечения и профилактики COVID-19
Губерниев ответил Вяльбе и назвал её вруньей
Директор "Знамени Труда" рассказал о гибели 18-летнего футболиста
Как защитить инвестиции от кражи
Эксперты назвали главные ошибки россиян на отдыхе в Турции
В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку
Ехать или не ехать России на саммит по климату - вот в чем вопрос
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Вячеслав Шпаковский Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников