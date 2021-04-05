Несмотря на высокий уровень развития современной ветеринарной медицины, проблема определения степени боли, которую чувствует кошка, до сих пор является актуальной. Дело в том, что у кошек очень мало способов, с помощью которых они показывают, что им больно.
Разработанная канадскими учёными из Университета Монреаля методика определения боли у кошек поможет ветеринарам в постановке диагноза животному.
Для определения степени болевых ощущений, которые испытывает кошка, ветеринары создали определённую шкалу. Человеку необходимо оценить: положение ушных раковин и вибрисс, состояние глаз, напряжённость мордочки и глазных орбит. Каждое состояние оценивается по шкале от 0 до 2.
Полученные данные помогают определить, насколько сильную боль чувствует кошка.
Проведённые эксперименты с участием владельцев кошек и ветеринаров доказали точность и эффективность данного метода. Он позволяет определить малейшие признаки болевых ощущений у кошки, чтобы её хозяин мог своевременно показать питомца ветеринару.
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