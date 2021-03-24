Российские инженеры разработали биочип, который функционирует как искусственный нос собаки, сообщил в интервью РИА "Новости" глава проекта Фонда перспективных исследований Фёдор Арсеньев.
Устройство помогает улавливать в воздухе даже незначительные объёмы разных веществ.
Биочип предназначен для выявления таких заболеваний, как туберкулёз, сахарный диабет и рак. Эти болезни можно будет диагностировать по анализу воздуха, который выдыхают пациенты. Стоит отметить, что время обнаружения заболевания составляет одну минуту.
Внутри чипа есть питательная среда с клетками, которые реагируют даже на незначительные концентрации химических веществ. С помощью системы оптической регистрации отслеживается изменение в состоянии клеток.
По чувствительности устройство не уступает обонянию собак. Но биочип более надёжен.
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