В России разработали искусственный "нос собаки", определяющий болезни

Российские инженеры разработали биочип, который функционирует как искусственный нос собаки, сообщил в интервью РИА "Новости" глава проекта Фонда перспективных исследований Фёдор Арсеньев.

Устройство помогает улавливать в воздухе даже незначительные объёмы разных веществ.

Биочип предназначен для выявления таких заболеваний, как туберкулёз, сахарный диабет и рак. Эти болезни можно будет диагностировать по анализу воздуха, который выдыхают пациенты. Стоит отметить, что время обнаружения заболевания составляет одну минуту.

Внутри чипа есть питательная среда с клетками, которые реагируют даже на незначительные концентрации химических веществ. С помощью системы оптической регистрации отслеживается изменение в состоянии клеток.

По чувствительности устройство не уступает обонянию собак. Но биочип более надёжен.