Датские математики разработали алгоритм поиска кратчайшего пути

Математики из Копенгагенского университета создали алгоритм, который может найти краткий путь между двумя точками. Учёные бились над решением этой задачи 40 лет.
Её сложность в том, что нужно выстроить маршрут по меняющейся сети.
Особенно это актуально для дорог и для потоков информации.
Датский математик совместно со своими коллегами справился с решением этой задачи. Эксперты представили сеть в форме так называемого динамического графа. Подобный граф — это абстрактное представление сети из узлов и рёбер, которые способны динамично меняться.
Особенность этого алгоритма в том, что это высокая скорость работы во время потребления минимальных вычислительных ресурсов.
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