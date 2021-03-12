Археологи приблизились к разгадке тайны Долины кувшинов в Лаосе

Долина кувшинов известна своими древними загадочными мегалитами. Изучение этого места затруднено тем, что в 60-х годах в ходе военных действий в Лаосе оно подвергалось бомбардировкам ВВС США.

Местные жители до сих пор часто подрываются на неразорвавшихся бомбах.

Интерес к Долине кувшинов вырос после того, как она получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло в 2019 году.

В ходе нового исследования учёным удалось ближе подобраться к некоторым кувшинам. Используя метод оптически стимулированной люминесценции, они определили, что каменные кувшины были изготовлены по II тыс. до нашей эры.

Также учёные обнаружили человеческие захоронения людей, которые жили в IX-XIII вв. нашей эры.

Камень для изготовления кувшинов, предположительно, добывали в карьере в 8 км от долины. Но пока остаётся загадкой, как его доставляли.

Высота некоторых кувшинов достигает 3 м, а вес — 6 тонн. Мегалиты могли быть созданы для проведения ритуалов захоронения, а также для хранения пищи, алкогольных напитков или дождевой воды.