Миелофон! Создана программа, знающая, что вы сделаете через минуту

Похоже, предсказанный когда-то на страницах произведений Кира Булычева миелофон уже изобретен, по крайней мере на 40-50%. Именно с такой точностью созданная немецкими учеными из университета Бонна технология предугадывает, что сделает человек в следующие несколько минут.

Фото: Fotodom. ru

Для этого программе необходимо "посмотреть" видеосюжет, на котором видно, как человек действует в данный момент, затем машина анализирует происходящее и мгновенно создает следующие несколько минут его жизни. Такое изобретение после усовершенствования сможет помогать делать "умных" роботов. Последние, как услужливые дворецкие минувших дней, смогут предугадывать пожелания своих работодателей, для этого тем даже не придется озвучивать свои просьбы.

Сейчас специалисты работают над повышением точности прогноза. Из сегодняшних результатов — машина уже может предсказать, что испытуемый собирается съесть в данный момент.

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