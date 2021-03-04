Употребление продуктов, содержащих флавонолы, помогает избежать скачков артериального давления. К такому выводу пришли британские учёные в результате исследования, в котором принял участие более 25 тысяч человек.
Часто на фоне высокого давления у человека развиваются сердечные заболевания. Для того, чтобы этого не допустить, нужно следить за показателями артериального давления.
Одним из наиболее простых и безопасных способов контроля давления является новая диета, богатая флавонолами.
Данные растительные соединения оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Всего 500 миллиграммов продуктов, содержащих флавонолы, в сутки защитят от развития сердечных заболеваний.
Источники флавонолов - фрукты, овощи, ягоды и зелень.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач-кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток.
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