Известно, что даже из-за незначительного давления может ухудшиться здоровье сердца и сосудов.
Кардиолог из Германии Мартин Холле назвал три способа снижения давления, которые помогают предотвратить около 50% случаев инсульта и сердечных приступов.
Также важны спорт и правильное дыхание.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как быстро понизить давление в домашних условиях.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.