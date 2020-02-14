Врач-кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток

Известно, что даже из-за незначительного давления может ухудшиться здоровье сердца и сосудов.

Кардиолог из Германии Мартин Холле назвал три способа снижения давления, которые помогают предотвратить около 50% случаев инсульта и сердечных приступов.

ежедневно ходить по 15 минут на свежем воздухе (это позволит снизить кровяное давление на 5-8 мм ртутного столба);

есть больше фруктов и овощей;

сбросить лишний вес (это позволит снизить и давление);

Также важны спорт и правильное дыхание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как быстро понизить давление в домашних условиях.