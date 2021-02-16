Специалисты из Национального института здравоохранения США решили выяснить, как излучение от смартфонов влияет на здоровье людей. Они провели эксперимент на мышах. На грызунов каждый день в течение десяти часов воздействовало излучением от 2 до 5G.
Исследование продолжалось десять лет. В результате было доказано, что излучение смартфонов не вызывает развитие онкологических заболеваний.
Рак был выявлен всего у нескольких особей мышей, причём данное заболевание не было обусловлено влияние смартфонов. У животных развилась онкология под воздействием врождённых факторов и генетических патологий.
Однако учёные не отрицают влияния исходящих от смартфонов волн на организм.
Но за время исследований не было выявлено и прямого негативного воздействия. Также стоит отметить, что сигнал, которому подвергали мышей, был в несколько раз сильнее чем-то, что испытывает человек от современного смартфона.
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