Исследователи оценили вред излучения от смартфонов

Специалисты из Национального института здравоохранения США решили выяснить, как излучение от смартфонов влияет на здоровье людей. Они провели эксперимент на мышах. На грызунов каждый день в течение десяти часов воздействовало излучением от 2 до 5G.

Исследование продолжалось десять лет. В результате было доказано, что излучение смартфонов не вызывает развитие онкологических заболеваний.

Рак был выявлен всего у нескольких особей мышей, причём данное заболевание не было обусловлено влияние смартфонов. У животных развилась онкология под воздействием врождённых факторов и генетических патологий.

Однако учёные не отрицают влияния исходящих от смартфонов волн на организм.

Но за время исследований не было выявлено и прямого негативного воздействия. Также стоит отметить, что сигнал, которому подвергали мышей, был в несколько раз сильнее чем-то, что испытывает человек от современного смартфона.