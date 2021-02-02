Сейчас температура на Земле достигла максимального значения за последние 12 тысяч лет развития человеческой цивилизации. К такому выводу пришли учёные из Университета Рутгерса в США.
Климатические модели показывают, что после завершения ледникового периода начался процесс непрерывного потепления.
Ранее учёные проанализировали ископаемые раковины и выяснили, что шесть тысяч лет назад на Земле тоже наблюдался пик потепления, после чего наступило сильное похолодание, но после увеличения объёмов выбросов углерода на фоне развития промышленности, снова начался процесс потепления.
"Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась за последние 12 тысяч лет, вопреки предыдущим результатам", — сообщила руководитель исследования Саманта Бова.
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