Современный климат признан самым жарким за последние 12 тысяч лет

Сейчас температура на Земле достигла максимального значения за последние 12 тысяч лет развития человеческой цивилизации. К такому выводу пришли учёные из Университета Рутгерса в США.

Климатические модели показывают, что после завершения ледникового периода начался процесс непрерывного потепления.

Ранее учёные проанализировали ископаемые раковины и выяснили, что шесть тысяч лет назад на Земле тоже наблюдался пик потепления, после чего наступило сильное похолодание, но после увеличения объёмов выбросов углерода на фоне развития промышленности, снова начался процесс потепления.