Американские биологи в процессе изучения состояния здоровья живущих в неволе слонов заметили, что у современного среднестатистического человека больше жира в организме, чем у среднего азиатского слона.
Всё дело в том, что азиатские слоны, в отличие от африканских, даже в условиях неволи много двигаются.
"Действительно ли живущие в неволе слоны толще диких? Если оценивать состояние животных исключительно визуально, то кажется, что да, но не совсем понятно, какая часть лишнего веса приходится на жир. Мы решили уточнить этот момент", — говорит физиолог из Университета Индианы Даниэлла Чусид.
В организме самца азиатского слона примерно 8,5% жира, а в организме самки — 10%, утверждают учёные.
У человека этот показатель обычно превышает 10% и может даже доходить до 30%.
"Слоны в неволе часто переедают, плюс животные лишены необходимой физической нагрузки, поэтому у нас появились определённые опасения относительно процента жира в их организме", — объясняют учёные.
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