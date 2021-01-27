У обычного человека больше жира, чем у слона

Американские биологи в процессе изучения состояния здоровья живущих в неволе слонов заметили, что у современного среднестатистического человека больше жира в организме, чем у среднего азиатского слона.

Всё дело в том, что азиатские слоны, в отличие от африканских, даже в условиях неволи много двигаются.

"Действительно ли живущие в неволе слоны толще диких? Если оценивать состояние животных исключительно визуально, то кажется, что да, но не совсем понятно, какая часть лишнего веса приходится на жир. Мы решили уточнить этот момент", — говорит физиолог из Университета Индианы Даниэлла Чусид.

В организме самца азиатского слона примерно 8,5% жира, а в организме самки — 10%, утверждают учёные.

У человека этот показатель обычно превышает 10% и может даже доходить до 30%.