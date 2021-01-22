В Аргентине обнаружены останки самого крупного динозавра в истории

На территории Аргентины обнаружены останки крупнейшего сухопутного динозавра за всю историю их существования.

Учёные в течение девяти лет изучали кости динозавров возрастом более 98 млн лет.

В ходе раскопок, проводившихся в 2021 году в провинции Неукен (Аргентина), были найдены останки древнего ящера.

Палеонтологи нашли 24 позвонка из хвостовой части животного, а также тазовые кости.

В результате проведённого исследования учёные выяснили, что найденные останки принадлежат "тиранозаврам", которые относятся к группе ящеротазовых динозавров.

Палеонтологи решили, что это существо было более крупным, чем динозавр Patagotitan, вес которого составлял около 60 тонн.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах.