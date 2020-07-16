В США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах

Палеонтологи обнаружили в Монтане (США)скелет, который принадлежит к новому виду динозавров из семейства альваресзавридов.

Ученые назвали динозавра "Капитан Крюк прерий" в честь мифического персонажа Капитана Крюка. Таким прозвищем он обязан своему крючковатому когтю на лапах. Хищник использовал его для того, чтобы рыть землю и ломать древесину в поисках пищи — насекомых.

Тело динозавра было покрыто перьями, но летать он не умел. Рост хищника составлял от 1 до 3 метров, также у него были длинные лапы.

"Капитан Крюк" жил на Земле 66 млн лет назад.

"Окаменелости показывают, что с ростом когти на лапах Trierarchuncus prairiensis становились более крепкими. Кровеносные сосуды по бокам когтя глубже укреплялись в костях, а также поверхность когтя превращалась из гладкой в грубую", — рассказал автор исследования доктор Денвер Фаулер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бразилии обнаружили ступню динозавра неизвестного вида.

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