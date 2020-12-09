Воробьи используют лекарственные растения для профилактики

Орнитологи обратили внимание, что рыжие воробьи предпочитают селиться в тех местах, где много полыни. Оказывается, связано это с тем, что птицы, как и люди, пользуются лекарственными растениями в профилактических целях.

Воробьи приносят полынь в свои гнёзда, так как это защищает их птенцов от паразитов, сообщает Current Biology.

"Мы провели эксперимент с этими удивительными птицами, предложив им разные гнёзда на выбор. В одни мы положили побеги бамбука, а в другие — полынь. Выяснилось, что птицы предпочитают гнёзда с полынью. И не просто предпочитают, а добавляют листья полыни, если им кажется, что в гнезде мало этого растения", — пояснили авторы исследования.

Специалисты пока не могут объяснить, как именно воробьи распознают полынь. Вероятно, они ориентируются на запах этого растения. Полынь уже давно используется в народной медицине для защиты от паразитов, и, очевидно, что это не просто совпадение.