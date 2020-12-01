В Японии открыли новый метод обезболивания

Учёные из Университета Кюсю провели исследование, в результате которого выяснилось, что уникальная популяция астроцитов (клеток, поддерживающих нейроны и разделяющих их своими телами на группы) в спинном роге спинного мозга мыши может быть активирована нисходящими нейронами, вызывая гиперчувствительность к боли.

Данный механизм контроля боли предполагает, что астроциты могут быть мишенью для усиления действия препаратов, направленных на устранение хронических видов болей.

Открытие японских учёных кардинально меняет представления о функции нисходящих нейронов в передаче боли.

Астроциты были обнаружены в двух внешних слоях серого вещества около задней части спинного мозга. Это область, которая несёт общую сенсорную информацию, такую как боль, тепло, давление от всего организма к мозгу.

Учёные планируют провести ещё ряд исследования с разными препаратами. Но в любом случае данная популяция астроцитов имеет широкий терапевтический потенциал для лечения хронической боли.