Физики из Австралии научились контролировать разряд молнии

Учёные из Австралийского национального университета и Университета Нового Южного Уэльса разработали технологию, которая позволяет контролировать точку удара молнии, сообщает портал EVO-RUS.COM.

Научные специалисты использовали лазерный луч, позволяющий осуществлять управление траекторией электрического заряда в атмосфере. Им удалось создать "миниатюрную грозу", используя пару плоских параллельных пластин, разделённых слоем воздуха, на которых, как на обкладках конденсатора, накапливался заряд.

Предполагается, что данную разработку можно использовать для снижения риска возникновения лесных пожаров.

Возможность контролировать разряд и его распространение может помочь разработать нанофабрикаты. Кроме того, разработка найдёт применение в плазменной медицине и системе мониторинга загрязнения атмосферы.