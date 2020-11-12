Шерсть верблюдов вдохновила изобретателей на создание нового охладителя

Многие учёные, создавая свои изобретения, черпают идеи у природы.

Недавно специалисты выяснили, что верблюды благодаря своему меху, хорошо переносят жару. Это свойство шерсти позволяет им сохранять на 50% больше влаги в теле, чем без неё.

Учёные решили создать материал, напоминающий по свойствам верблюжью шерсть, сообщает Planet Today.

В результате появился интересный гидрогель, которые на 97% состоит из воды, остальная часть состава — связывающие воду продукты. Ещё один компонент — аэрогель, который используется для покрытия гидрогеля. Разработка помогает препятствовать проникновению тепла в материал и работает подобно верблюжьей шерсти.

Подобные гидрогели широко распространены, но двойной слой намного эффективнее.

Эта технология используется в различных сферах, например, в процессе создания упаковки для продуктов и транспортировки их на дальние расстояния. Это намного удобнее, чем холодные склады или рефрижераторы. Таким образом, продукты не теряют свойства и свежесть.