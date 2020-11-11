Египтологи раскрыли тайну трёх мумий, найденных в 1615 году

В 1615 году в Египте были обнаружены необычные захоронения. В отличие от обычных мумий, которых хоронили в гробах, завёрнутые в саван останки покоились на деревянной доске. Они были покрыты гипсом и лепниной с портретами усопших.

Впервые попытка исследовать мумии с помощью рентгена была предпринята в 80-е годы. Но тогда учёным ничего не удалось выяснить.

С появлением компьютерной томографии эксперты решили возобновить исследования.

"КТ показала, что мумификации подверглись 25-30-летний мужчина, 30-40-летняя женщина, и девушка, которая скончалась в 17-19 лет. Все они умерли в поздний римский период, то есть, между 30 годом до нашей эры и 395 годом нашей эры. Странно, но у одной из мумий не были извлечены внутренние органы, что очень нетипично. В целом мумификация всех троих была произведена с серьёзным отходом от традиций", — пояснили специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию.