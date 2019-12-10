В Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию

В Египте в городе Асуане во время съемок фильма случайно нашли настоящую мумию. По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет.

Немецкий археолог Мартин Боммас уже 30 лет работает на раскопках в Египте уже около 30 лет, но такую находку он обнаружил впервые. Боммас участвовал в съемках документального фильма "Открытие Великой гробницы Египта", когда вдруг поднялся ветер, сдул песок и он увидел мумию.

Специалисты выяснили, что этот человек жил в римский период истории Египта. Судя по бинтам высокого качества, человек был довольно обеспеченным.

Ученые сообщили, что мумия сохранилась только частично: у нее нет ног. Для исследования подходят только торс и часть руки. Археологи считают, что еще в древности тело пытались сжечь.

Возможно, считают ученые, мумия принадлежала не египтянину, а римлянину.

В начале нашей эры Египет населяло много римлян, и они занимали высокое положение в обществе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили гробницу ранее неизвестной царицы Хенткаус.