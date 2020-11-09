SpaceX доставит на МКС четырёх астронавтов

Стало известно, когда состоится старт второго корабля SpaceX к Международной космической станции. В Космический центр Кеннеди уже прибыли четверо астронавтов. Для NASA это событие знаменует начало регулярных рейсов экипажей к МКС.

В ближайшую субботу, 14 ноября, на орбите Земли окажутся Соичи Ногучи из Японии, Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс из США.

Полёт состоится при условии, если не помешает приближающийся тропический шторм "Этата". Продолжительность полёта будет составлять менее девяти часов, сообщает Fox News.

Астронавты будут находиться на МКС до весны.

В течение следующих 14 месяцев компания планирует запустить семь кораблей: три с экипажем и четыре с грузом.

Стоит напомнить, что Crew Dragon отправился на орбиту в конце мая. Он успешно состыковался с МКС и в августе вернулся на Землю.