В Антарктиде на острове Кинг-Джордж появились комары

На острове Кинг-Джордж в Антарктиде появились комары, сообщил в интервью "Интерфаксу" Александр Клепиков, руководитель Российской антарктической экспедиции.

Комары обыкновенные атаковали одно из строений станции Беллинсгаузен. Специалисты установили специальные ловушки для них.

Учёные намерены провести исследование. Раньше здесь никогда не было комаров, так как большая часть территории, на которой расположены исследовательские станции, покрыта ледником.

По мнению Клепикова, комары могли быть завезены сюда исследователями или путешественниками. Летом для этих насекомых здесь будут очень благоприятные условия — здесь мягкий климат, а также много озёр и ручьёв.

Ранее шведские палеонтологи обнаружили на острове Симор северной оконечности Антарктического полуострова останки лягушки возрастом 40 млн лет.