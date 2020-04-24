В Антарктиде обнаружили лягушку возрастом 40 млн лет

Шведские палеонтологи обнаружили на острове Симору северной оконечности Антарктического полуострова останки лягушки.

Лягушку нашли еще в 2015 году, возраст лягушки составляет 40 млн лет назад. Образцы почвы, в которой были найдены останки, были взяты в 2011–2013 годах. Но недавно палеонтологи рассказали о своей находке.

"Ранее ничего подобного не здесь на находили. Так как лягушка, и ранее найденное сумчатое имеют близких родственников в лесах Южной Америки, мы полагаем, что климат и природа острова Симор были очень схожи с влажными лесами Чили и Аргентины", — рассказал руководитель группы исследователей Томас Мёрс.

Данная находка доказывает, что предки современных южноамериканских и австралийских лягушек раньше составляли единую популяцию, представители которой населяли древний суперконтинет Гондвану.

Современные шлемоголовые лягушки более близки к своим австралийским сородичам, чем к другим представителям семейства, обитающим в Южной Америке. Палеонтологи предполагают, что предки этих лягушек попали сюда из Австралии через Антарктиду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи из США обнаружили в Антарктиде мидий.