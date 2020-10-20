"Одноклассники" запустили новый сервис "Моменты"

Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис "Моменты". Теперь у пользователей есть возможность делиться моментами из своей жизни с помощью исчезающих фото и видео и соревноваться со своими друзьями в популярности.

"Идея "Моментов" родилась благодаря востребованным в соцсети фотоконкурсам, в которых пользователи соревнуются друг с другом, публикуя личные фото. Топовые участники фотоконкурса получают тысячи реакций и десятки тысяч просмотров своих фотографий. Мы решили дать пользователям возможность соревноваться в популярности только со своими друзьями и выбрали для этого наиболее быстрый и лёгкий способ", — сообщил директор по проектам "Одноклассников" Владимир Кочетков.

"Моменты" — новое прочтение формата исчезающих фото и видео. Это создаст пользователям новые поводы для общения. Они смогут выкладывать фотографии, короткие видео, делать надписи на ярком фоне, размещать поверх них стикеры, использовать маски дополненной реальности. Опубликованные в "Моментах" фото и видео будут сохраняться в специальной вкладке в личном разделе "Фото" пользователя ОК.

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