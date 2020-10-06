"ОК" запустила маркетплейс товаров совместно с AliExpress

Социальная сеть "Одноклассники" перезапустила собственный маркетплейс товаров совместно с "AliExpress Россия". Теперь у пользователей есть доступ к более чем 100 миллионам новых товаров, которые они могут заказать прямо из дома.

Отслеживать состояние своего заказа пользователи смогут по трек-номеру в разделе "Мои заказы". В случае возникновения вопросов покупатели могут написать в официальную группу AliExpress или позвонить в службу поддержки "ОК", которая работает круглосуточно. Покупки пользователей надёжно защищены: если товар не был доставлен, или покупателя не устроило его качество, деньги будут возвращены.

Заказ товаров AliExpress в "ОК" уже доступен некоторым пользователям десктопной и мобильной версий соцсети. Также покупку можно сделать с помощью приложений на iOS и Android. В ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям соцсети "Одноклассники".