Социальная сеть "Одноклассники" перезапустила собственный маркетплейс товаров совместно с "AliExpress Россия". Теперь у пользователей есть доступ к более чем 100 миллионам новых товаров, которые они могут заказать прямо из дома.
Отслеживать состояние своего заказа пользователи смогут по трек-номеру в разделе "Мои заказы". В случае возникновения вопросов покупатели могут написать в официальную группу AliExpress или позвонить в службу поддержки "ОК", которая работает круглосуточно. Покупки пользователей надёжно защищены: если товар не был доставлен, или покупателя не устроило его качество, деньги будут возвращены.
Заказ товаров AliExpress в "ОК" уже доступен некоторым пользователям десктопной и мобильной версий соцсети. Также покупку можно сделать с помощью приложений на iOS и Android. В ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям соцсети "Одноклассники".
"Маркетплейс ОК и AliExpress Russia — не просто интернет-магазин. Мы совместили опыт глобального игрока на рынке e-commerce с нашим пониманием того, как пользователи потребляют контент и совершают покупки внутри соцсети.
Процесс покупки в ОК — это развлекательный сценарий, в котором ты можешь полистать ленту, найти интересный товар, тут же обсудить его с друзьями и купить. Теперь в этот процесс добавляется широкий ассортимент из десятков миллионов товаров и спецпредложений AliExpress Russia", — считает руководитель e-commerce направления "ОК" Инна Галиахметова.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.