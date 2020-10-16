Учёные из Вашингтонского университета (США) смогли с высокой точностью описать взаимодействия белков, которые контролируют сокращение сердца.
Сердечная мышца состоит из мелких канатов — миофибрилл, а те, в свою очередь, - из белков актина и тропомиозина. За счёт этого образуется сложная структура, которая обеспечивает автономное сокращение сердечной мышцы.
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого изучили и смоделировали работу сердца.
Для этого они применили методы ядерного магнитного резонанса и моделирования молекулярной динамики.
Кроме того, они описали процесс взаимодействия белков на уровне атомов.
"Лейомодин прикрепляется к концу актинового филамента, выталкивает тропомодулин и обеспечивает нужную длину нити", — пояснили учёные.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в лаборатории впервые вырастили работающую модель человеческого сердца.
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