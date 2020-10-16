Американские специалисты смоделировали работу сердца на атомном уровне

Учёные из Вашингтонского университета (США) смогли с высокой точностью описать взаимодействия белков, которые контролируют сокращение сердца.

Сердечная мышца состоит из мелких канатов — миофибрилл, а те, в свою очередь, - из белков актина и тропомиозина. За счёт этого образуется сложная структура, которая обеспечивает автономное сокращение сердечной мышцы.

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого изучили и смоделировали работу сердца.

Для этого они применили методы ядерного магнитного резонанса и моделирования молекулярной динамики.

Кроме того, они описали процесс взаимодействия белков на уровне атомов.

"Лейомодин прикрепляется к концу актинового филамента, выталкивает тропомодулин и обеспечивает нужную длину нити", — пояснили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в лаборатории впервые вырастили работающую модель человеческого сердца.