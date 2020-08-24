В лаборатории впервые вырастили работающую модель человеческого сердца

Функционирующая модель органа была выращена из стволовых клеток. Американским специалистам из Университета штата Мичиган удалось создать в образце все клетки человеческого сердца, камеры и сосудистую ткань.

"Эти мини-сердца представляют собой невероятно мощные модели для изучения всех видов сердечных заболеваний с невиданной ранее степенью точности", — сообщил старший автор проекта Айтор Агирре.

Искусственные органоиды сердца человека (или сокращенно hHOs) удалось создать на основании уникального каркаса стволовых клеток. Он имитирует среду, в которой происходит развитие плода или эмбриона.

Стоит отметить, что сердечные заболевания являются самой распространённой причиной смерти жителей США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из стволовых клеток вырастили полноценную мышцу.