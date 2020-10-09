Биологи объяснили, почему людей раздражает чавканье

Учёные выяснили, почему людей может раздражать чавканье. Результаты научной работы они опубликовали на портале Med-heal.ru.

Специалисты проанализировали причины чавканья (мизофонии), чтобы понять, почему одни люди не обращают на это внимания, а других это очень раздражает.

Учёные интересуются мизофонией с 2001 года. Данный процесс может вызвать не только раздражение, но и неприятные физиологические реакции.

Так, человек, рядом с которым кто-то чавкает, может испытывать головную боль, головокружение или тошноту.

"Триггеры мизофонии вызывают аномальную электрическую активность в слуховой коре мозга", — сообщили эксперты.

Её вызвают только звуки, которые издают люди, отметили специалисты. Иными словами, у людей с мизофонией не возникает негативная реакция, если рядом с ними чавкает домашнее животное.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как связаны головная боль и питание.