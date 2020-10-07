В будущем рацион человека составят кильки, моллюски и водоросли

Процесс производства продуктов питания является одной из главных причин изменения климата, поэтому важно, чтобы человечество нашло новые источники пищи, которые не будут негативно отражаться на состоянии окружающей среды.

Многие люди становятся вегетарианцами или веганами. Но большинство людей всё же не может отказаться от мяса ради того, чтобы предотвратить климатические изменения.

Профессор Оле Г. Моуритсен из Департамента пищевых наук Копенгагенского университета совместно с коллегами провёл метаисследование, в котором они представили альтернативные источники белка и здоровых жирных кислот.

Как выглядит меню будущего?

Учёные утверждают, что в будущем люди будут питаться преимущественно морскими продуктами. Для этого нужно будет добраться до дна, где обитают виды, обычно связанные с приловом, и промышленные рыбы. Они выделяют намного меньше углекислого газа, чем говядина, свинина и курица.

Также в рацион будут входить морские водоросли. В настоящее время только 500 из 10 тысяч видов водорослей используются в качестве продуктов питания. Стоит напомнить, что морские водоросли являются источником полезных питательных веществ и витаминов.

Кроме того, едой будущего станут головоногие моллюски.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что еда из 3D-принтера — это еда будущего.