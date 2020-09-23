В Сингапуре напечатали фигуры на 3D-принтере с помощью молока. О том, заменит ли еда на 3D принтере традиционные продукты в будущем, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Сейчас для спортсменов, космонавтов, подводников и людей, которые находятся в экстремальных ситуациях, изготавливают модифицированную еду. Например, берут тот же изолят сывороточного белка или убирают из молока лактозу, если человек не переносит молочный сахар, либо ещё как-то модифицируют. Состав можно менять.

Если коровье молоко не совсем идентично женскому молоку по составу аминокислот, то его можно изменить, добавив туда витамины, микро- и макроэлементы и другие компоненты. Таким образом, получается такое инженерное редактирование продуктов. С помощью 3D принтера можно делать продукты уже с заданными характеристиками на основе того или иного продукта. Это не генная инженерия и не ГМО.

В чём заключается технология 3D печати?

Суть в том, что просто изготавливают определённую текстуру, что-то ненужное убирают, а нужное, наоборот, добавляют, переводят потом в любую форму, на которой удобно этому принтеру напечатать любую форму продукта. Можно сказать, что еда из 3D принтера — это еда будущего.

Сейчас уже очень много таких продуктов: например, пиццу делают на 3D-принтере.

3D-принтер — это такой же инструмент, в котором мы можем смешивать и получать готовый продукт. Если в миксере или блендере мы можем получать только определённые формы, то на 3D-принтере есть возможность напечатать разные формы.

Этот инструмент позволяет делать более сложные продукты, текстуры и так далее. Можно печатать коржи, блинчики, начинки с уже заданными свойствами", — пояснила эксперт.