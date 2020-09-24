В октябре командир корабля "Союз" Сергей Рыжиков отправится на Международную космическую станцию.

По его словам, с собой он возьмёт горсть русской земли и Евангелие.

"Как и в прошлом полете, я возьму с собой самые ценные для меня книги в виде книжных миниатюр — Евангелие. Обязательно возьму с собой камень с горы Фавор, поскольку наш экипаж носит этот позывной. Небольшой пакетик с землей родной, поскольку мы на эмблеме экипажа ее отразили", — пояснил космонавт.