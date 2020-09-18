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В Саудовской Аравии найдены человеческие следы возрастом 120 тыс. лет

На севере Саудовской Аравии обнаружены окаменевшие следы человека и животных возрастом 120 тыс. лет. Данная находка, по словам учёных, поможет понять, как древние люди мигрировали из Африки в Европу.

В Саудовской Аравии найдены человеческие следы возрастом 120 тыс. лет

Согласно тексту исследования, опубликованному в издании Science Advances, около 120 тыс. лет назад несколько представителей Homo sapiens устроили стоянку на берегу озера, расположенного на территории современной Саудовской Аравии. На водопой к водоёму приходили верблюды, буйволы и слоны.

Следы древних людей были обнаружены на берегу пересохшего озера Алатар. В то время эта местность выглядела абсолютно по-другому: местная природа напоминала травянистую саванну.

Анализ отпечатков следов показал, что здесь была группа из 2-3 человек, но они не остались здесь и продолжили свой путь из Африки в Евразию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке на склоне вулкана обнаружили следы древних людей.

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