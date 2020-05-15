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Источник Правда.Ру

В Африке на склоне вулкана обнаружили следы древних людей

Наука

Ученые обнаружили в Африке большое количество человеческих следов, которые были оставлены от 5 до 19 тысяч лет назад. Изучение данной находки позволит выяснить ранее неизвестные особенности жизни древних племен.

Следы привели к новым открытиям

Специалисты выяснили, что найденные 408 следов принадлежали 17 людям: 14 взрослым женщинам, двум мужчинам и одному подростку. Древние люди шли по склону вулкана, покрытому не застывшим селевым потоком. Потом он затвердел.

Со временем на поверхности появились новые отложения, которые также помогли сохранить отпечатки на несколько тысячелетий.

Исследователи считают, что древние люди направлялись на поиски пищи. Все они двигались с одинаковой скоростью и шли в одном направлении.

Ученые выяснили, что в древних племенах обязанности были разделены по половому признаку. Так, женщины занимались собирательством, а мужчины сопровождали группу, чтобы обеспечить помощь и защиту. 

В том же месте специалисты обнаружили отпечатки следов еще шести человек. Они шли в противоположном направлении, одни члены группы шли быстро, а другие медленно. Исследователи считают, что они не имели отношения к собирателям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии на склоне вулкана обнаружили следы неандертальцев.

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Темы вулкан ученые африка древние люди
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