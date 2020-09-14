Американские специалисты утверждают, что отказ от продукции животноводства приостановит глобальное потепление. Вывод экспертов прокомментировал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Владимирович Чернокульский.

"Это не новая идея. Уже достаточно много публикаций о том, что углеродный след животноводства гораздо выше, чем растениеводства. В качестве одной из мер снижения углеродного следа человечества предлагается частичный переход на растительную диету.

Даже частичный отказ от мяса поможет снизить углеродный след каждого отдельного человека. Иногда спрашивают, что может сделать каждый человек? Но в глобальном смысле это очень незначительный вклад.

Животноводство — это очень крупный загрязнитель. Даже не загрязнитель, а эмитент парникового газа. Но он всё равно проигрывает энергетическому сектору", — пояснил эксперт.