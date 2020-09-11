Отказ от продукции животноводства приостановит глобальное потепление

Американские специалисты изучили процесс производства мясной продукции в США. В результате выяснилось, что регионы, которые активно занимаются выпуском мяса, занимают 83% сельскохозяйственных угодий и подавляют растительность.

Учёные утверждают, что если в некоторых из этих мест вместо животноводческих угодий начать выращивать растительные культуры, содержащие белок, можно компенсировать выбросы CO 2 в атмосферу.

На землях, освободившихся от выпаса скота, можно выращивать орехи, фасоль и чечевицу.

Цель исследования — разработать эффективную стратегию, направленную на то, чтобы смягчить последствия климатических изменений.

Сокращение потребления мяса приведёт к увеличению количества доступной воды, так как уменьшится поголовье сельскохозяйственного скота.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия заставила миллионы людей в мире отказаться от мяса.