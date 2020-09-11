Американские специалисты изучили процесс производства мясной продукции в США. В результате выяснилось, что регионы, которые активно занимаются выпуском мяса, занимают 83% сельскохозяйственных угодий и подавляют растительность.
Учёные утверждают, что если в некоторых из этих мест вместо животноводческих угодий начать выращивать растительные культуры, содержащие белок, можно компенсировать выбросы CO2 в атмосферу.
На землях, освободившихся от выпаса скота, можно выращивать орехи, фасоль и чечевицу.
Цель исследования — разработать эффективную стратегию, направленную на то, чтобы смягчить последствия климатических изменений.
Сокращение потребления мяса приведёт к увеличению количества доступной воды, так как уменьшится поголовье сельскохозяйственного скота.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия заставила миллионы людей в мире отказаться от мяса.
Политики стирают грань сатиры и реальности.