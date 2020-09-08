Части гробницы Мэшоу изображают загробный мир — исследование

Специалисты из Университета высокогорья и островов провели исследование, в результате которого выяснилось, что её боковые камеры оформлены вверх ногами.

Внутри гробницы находится 10-метровый проход, который ведет в центральную квадратную камеру, освещенную в день зимнего солнцестояния.

По мнению исследователей, древние люди представляли потусторонний мир перевёрнутым вверх ногами. Именно поэтому гробницы Мэшоу были построены с перевёрнутым архитектурным дизайном.

"Камни стен похожи на обои, и когда вы многократно вешаете их вверх ногами в разных местах, узоры становятся различимыми. Боковые камеры построены так, чтобы складывалось впечатление, что вы внутри преисподней. Стены главной камеры действуют как мембраны, разделяющие эту жизнь и следующую", — пояснил один из исследователей.

Мэшоу — это неолитическая камерная пирамида и проходная могила. Он была возведена около 2800 года до н.э. на территории Оркнейских островов в Шотландии.